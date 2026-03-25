25/03/2026 11:09

【抓捕馬杜羅】對沖基金和油企高階主管團前往委內瑞拉，代總統暗示有意對外資開放經濟

《經濟通通訊社25日專訊》知情人士表示，數十名對沖基金和石油公司高層本周在委內瑞拉加拉加斯舉行會議，委內瑞拉代總統羅德里格斯暗示，有意重新向外國企業開放國家經濟。



這是自美國1月初逮捕馬杜羅以來，委內瑞拉舉行的最大規模投資者會議。



羅德里格斯周一（23日）在總統府與約50名投資者進行短暫會面。知情人士稱，她討論更廣泛的政策和立法議程，並重申美國解除制裁的必要性，但沒有給出具體的時間表。



周二（24日），委內瑞拉通信和資訊部發布一張照片，照片中羅德里格斯在加拉加斯的觀花宮會見國內外投資者。



此外，羅德里格斯周二在國家電視台露面時證實舉行投資者會議，並稱委內瑞拉將於本周晚些時候向美國派出外交使團。(rc)