25/03/2026 13:53

【中東戰火】韓國政府：卡塔爾中斷合約或導致液化天然氣價格波動加劇

《經濟通通訊社25日專訊》韓國官員周三（25日）表示，若卡塔爾宣布與韓國的長期液化天然氣供應合約因不可抗力而終止，韓國可能會面臨液化天然氣價格波動加劇的情況。



韓國產業通商部副部長Yang Ghi-wuk表示，已經將來自卡塔爾的LNG運輸從今年的LNG供應量計算中排除，並強調即使不包括來自卡塔爾的運輸，韓國也有足夠的液化天然氣，供應量可以維持到今年年底。



他補充說，由於卡塔爾宣布不可抗力在意料之中，政府一直在努力透過其他途徑確保天然氣供應，儘管尚未收到卡塔爾的官方確認。



Yang Ghi-wuk發表上述言論數小時前，包括半島電視台在內的多家外媒報道稱，卡塔爾能源公司宣布，由於上周設施遭到導彈襲擊而受損，該公司與韓國、意大利和比利時等國簽訂的長期液化天然氣供應合約因不可抗力而終止。(rc)