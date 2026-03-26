26/03/2026 09:39

【關稅戰】關稅效應浮現，美國2月進出口物價飆升1.3%遠超預期

《經濟通通訊社26日專訊》美國勞工部及商務部公布最新數據，受新關稅政策初步影響，美國2月進出口物價指數雙雙大幅超出市場預期。



美國2月進口物價指數按月增長1.3%，大幅高於預期的0.5%，而1月前值亦由0.2%向上修訂為0.6%。按年計算，該指數上漲1.3%，扭轉了前值下跌0.1%的通縮趨勢。



美國2月出口物價指數同樣表現強勢，按月增長1.5%，遠高於市場預測的0.5%，前值則為0.6%。按年計出口物價指數大升3.5%，升幅較前值的2.6%進一步擴大。



*第四季經常賬赤字收窄*



美國2025年第四季經常賬赤字錄得1907億美元，較市場預估的2110億美元赤字明顯收窄。同時，官方將去年第三季的經常賬數據，由原先公布的赤字2264億美元，進一步修訂為赤字2391億美元。末季赤字幅度的大幅縮減，主要受惠於期內商品貿易逆差的改善及整體出口表現轉強。(kk)