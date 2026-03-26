26/03/2026 11:33

【中東戰火】伊朗戰火第27日，德黑蘭拒絕美國15點停火建議

《經濟通通訊社26日專訊》伊朗戰事進入第27日。伊朗政府當地時間周三（25日）拒絕了美方提出的15點和談建議，但白宮堅稱與伊朗的和平談判仍在進行中。



美國和伊朗就和談問題各持已見，引發對全球能源危機的新一輪擔憂，油價上漲。布蘭特期油反彈至每桶103美元以上，紐約期油位於每桶91美元附近。



美國總統特朗普稱，伊朗急於達成協議，結束這場持續近一個月的衝突，並說：「他們非常想達成協議，但卻不敢說出來。」



白宮新聞秘書萊維特告訴記者：「美國過去三天跟伊朗一直進行著富有成效的對話，德黑蘭政權正在尋找退路。」



不過，伊朗國家電視台Press TV報道，該國提出反要求，包括美、以今後不再實施打擊、戰爭賠償以及承認伊朗對霍爾木茲海峽的主權。



特朗普先前為伊朗設定周五為談判最後期限，但目前關於談判情況和達成協議的可能性仍存在諸多疑問。(jf)



