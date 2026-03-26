26/03/2026 15:13

【中東戰火】韓國總統警告油站勿哄抬價格，敦促國民節約用電

《經濟通通訊社26日專訊》韓國政府採取連串措施應對中東戰火引發的能源危機，總統李在明周四（26日）敦促國民合作節約能源，但承諾不會調整電價。



李在明在緊急經濟應對會議上發表上述言論。韓國政府準備再次實施燃油價格上限，並鼓勵市民使用公共交通工具。李在明敦促各加油站積極配合，「按照燃油價格上限制度的初衷來定價」。



李在明同時警告：「利用國家危機通過串通和囤積等手段，謀取不正當利益的行為是絕不容忍的，政府將繼續秉持零容忍原則，予以嚴厲打擊。」



政府還將大幅提高臨時燃油稅減免幅度，汽油和柴油的燃油稅減免幅度，將分別由7%和10%，提高至15%和25%。



*國有電力公司料大幅虧損*



李在明承諾，政府目前不會提高電費，但強調節約用電的必要性。他說：「政府目前沒有調整電價的計劃，但如果維持目前的電價水平，可能會大幅增加韓國電力公司的虧損，最終給政府財政帶來壓力。」



韓國電力公司(KEPCO)是國有企業，負責供電。此前俄烏衝突後全球能源價格飆升，韓國電力公司仍以低於生產成本的價格供電，累計負債約206萬億韓元（約合1369億美元）。(jf)