26/03/2026 15:00

【外圍經濟】日本央行首次發布通脹數據，2月核心CPI按年增2.2%

《經濟通通訊社26日專訊》日本央行周四表示，日本2月剔除特殊因素後的核心消費者物價指數(CPI)，較去年同期上漲2.2%。



這是日本央行首次發布該指數，該行發表聲明稱，將每月公布相關數據，具體時間是在全國性消費者物價指數數據公布兩天後。分析師認為，此舉旨在顯示潛在通脹水準符合預期，為進一步升息鋪路。



新指數剔除了諸如消費稅率變化或能源補貼等制度性因素，其按年漲幅高於本周日本總務省公布的基準核心CPI數據(1.6%)。



日本央行還表示，2月剔除能源價格和特殊因素後的「核心的核心」CPI上漲2.7%，高於日本總務省公布的2.5%。(rc)