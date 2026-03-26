26/03/2026 14:27

【中東戰火】高盛下調亞洲股市目標價，強調油價衝擊基本上已被市場消化

《經濟通通訊社26日專訊》高盛策略師下調MSCI亞太（除日本外）指數的12個月目標，但表示近期亞洲股市的下跌，已經反映石油衝擊的大部分影響。



高盛策略師表示：「區域指數已跌至接近油價衝擊的預期影響，表明市場已將當前宏觀經濟環境的大部分因素反映在價格中。」他們將MSCI亞太（除日本外）指數目標從900點下調至870點，意味著較周三（25日）收盤價有15%的回報率。



高盛策略師將該指數2026年的獲利增長預期，下調1個百分點至29%，目前的普遍預期為35%。



高盛維持對北亞股市的增持評級，將印度股市評級下調至中性，將菲律賓股市評級下調至減持。(rc)