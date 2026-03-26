26/03/2026 13:17

【中東戰火】研究指中東衝突導致股市下跌，美國家庭財富將縮水1.5萬億美元

《經濟通通訊社26日專訊》萬神殿宏觀經濟學研究公司本周預測，中東衝突導致的股市下跌，可能導致今年第一季美國家庭財富縮水1.5萬億美元，將是自2022年通脹驅動的熊市低谷以來最嚴重的跌幅。



該公司在給客戶的報告中表示，這將令美國消費者支出減少500億美元。



聯儲局2025年的研究顯示，美國人每增加1美元財富，消費支出就會增加0.035美元。但萬神殿表示，由於現在比以往更多人關注股市，股票價格波動的影響可能更大。



萬神殿首席美國經濟學家湯姆斯在報告中表示，一些對可自由支配支出較為敏感的行業，例如休閒服務、酒店和餐飲業，其盈利將遭受重創。(rc)