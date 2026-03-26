26/03/2026 15:37

公屋入息及資產限額4月起上調，整體升幅2.8%及1.4%

《經濟通通訊社26日專訊》香港房屋委員會轄下資助房屋小組委員會今日通過2026/27年度公共租住房屋入息及資產限額檢討結果，新限額將於4月1日起生效。根據既定機制計算，所有家庭人數住戶的公屋入息限額均獲上調，整體平均升幅為2.8%；資產限額則按機制上調1.4%。



房委會發言人解釋，公屋入息限額以住戶開支為計算基礎，當中包括住屋及非住屋開支，另加5%備用金。住屋開支按私人樓宇單位每平方米租金及過去三年編配予公屋申請者單位的平均面積釐定；非住屋開支則參考政府統計處最新住戶開支統計調查結果，並按甲類消費物價指數或名義工資指數變動調整，以較高者為準。資產限額則按甲類消費物價指數過去一年的變動調整。(ul)