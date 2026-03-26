26/03/2026 16:37

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2026年2月香港出口按年升24.7%至4088億

▷ 同期進口按年升29.9%至4729億

▷ 首兩月合併出口升29.6%、進口升34.1% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社26日專訊》政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，2026年2月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升24.7%和29.9%。由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，在作出按年比較時，把一月及二月份的貿易統計數字合併分析會較為合適。合併2026年1月及2月份計算，整體出口貨值較2025年同期上升29.6%。同時，商品進口貨值上升34.1%。2026年首兩個月錄得有形貿易逆差790億元，相等於商品進口貨值的7.8%。繼2026年1月錄得33.8%的按年升幅後，2026年2月份商品整體出口貨值為4088億元，較2025年同月上升24.7%。同時，繼2026年1月份錄得38.1%的按年升幅後，2026年2月份商品進口貨值為4729億元，較2025年同月上升29.9%。2026年2月份錄得有形貿易逆差642億元，相等於商品進口貨值的13.6%。經季節性調整的數字顯示，截至2026年2月份止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值上升15.8%。同時，商品進口貨值上升17.7%。2026年2月份與2025年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升23.4%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞（升121.9%）、新加坡（升69.8%）、泰國（升36.9%）、台灣（升33.4%）和中國內地（內地）（升21.9%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是瑞士（升78.9%）、荷蘭（升68.3%）和美國（升38.8%）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是英國（升230.6%）、印度（升130.8%）、韓國（升113.6%）、越南（升71.6%）、馬來西亞（升31.1%）和內地（升28.2%）。2026年首兩個月與2025年同期比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞（升95.2%）、台灣（升60.4%）、阿拉伯聯合酋長國（升54.2%）、新加坡（升46.7%）、泰國（升33.9%）和內地（升31.6%）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是英國（升134.8%）、印度（升128.2%）、越南（升100.5%）、韓國（升93.3%）和內地（升38.0%）。2026年2月份與2025年同月比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增489億元，升30.8%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增139億元，升41.5%）和「非鐵金屬」（增91億元， 升289.4%）。同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增489億元，升30.5%）、「非鐵金屬」（增243億元， 升474.8%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增238億元，升67.6%）。2026年首兩個月與2025年同期比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增1,202億元，升35.3%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增381億元，升47.6%）。同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增1,252億元，升37.9%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增580億元，升74.4%）和「非鐵金屬」（增319億元， 升296.7%）。政府發言人表示，商品出口在2026年年初繼續表現強勁。將1月及2月合計以消除因農曆新年的時間較去年不同的影響，商品出口貨值按年急升29.6%。出口至大部分市場和主要商品類別的出口均繼續大幅上升。展望未來，全球對人工智能相關電子產品的需求應繼續堅挺，對香港的商品貿易表現帶來支持。然而，隨著中東地緣政治緊張局勢升溫，環球經濟前景的不確定性近日大幅上升。主要先進經濟體反覆的貿易政策亦是另一持續的不確定因素。政府會繼續密切留意相關發展，並保持警覺。(ul)