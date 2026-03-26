26/03/2026 16:17

《駐京專電》商務部：去年旅行服務出口規模3939億元，同比增近50%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》就商務部會同有關部門近日印發了《關於促進旅行服務出口 擴大入境消費的政策措施》（下稱《政策措施》），商務部新聞發言人何咏前今日在例行記者會上表示，「ChinaTravel」（中國遊）成為海外遊客新潮流，2025年旅行服務出口規模達3939.8億元人民幣，同比增長49.5%，成為服務出口增長最快領域，但出口規模仍小於進口。為進一步激發入境消費潛力，推動打造具有全球吸引力的入境消費目的地，商務部遂會同相關部門印發了《政策措施》，提出7方面16條政策舉措。



她介紹，《政策措施》按照不同入境目的和消費需求，聚焦旅遊購物、商務會展、觀賽觀演、健康消費、教育培訓等各類入境場景，鼓勵各地結合實際對入境消費基礎設施提供要素保障等，增加優質服務供給，打造國家旅遊品牌、加強全球精準營銷、持續完善簽證政策，打通入境後「吃住行遊購娛」堵點卡點，進一步提升支付、退稅、通信、遊覽、購票等各環節便利水平，讓更多國際旅客「想來中國」、「能來中國」、「願再來中國」。