24,856.43
-479.52
(-1.89%)
8,389.93
-192.81
(-2.25%)
4,761.54
-161.40
(-3.28%)
3,889.08
-42.76
(-1.088%)
4,477.53
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(-1.321%)
13,606.44
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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26/03/2026 15:04
歐元兌美元報1.1566，歐央行行長指仍在評估伊朗戰事影響對通脹保持警覺
美匯指數
|指數
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最新美元匯價
|貨幣名稱
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|美元/日圓
|159.29/33
|159.45/49
|159.45/49
|歐元/美元
|1.1564/68
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|英鎊/美元
|1.3363/67
|1.3354/58
|1.3364/68
|美元/瑞郎
|0.7918/22
|0.7921/25
|0.7915/19
|美元/加元
|1.3816/20
|1.3824/28
|1.3811/15
|澳元/美元
|0.6950/54
|0.6945/49
|0.6946/95
|紐元/美元
|0.5797/01
|0.5797/01
|0.5804/08
|美元/人民幣
|6.9009/13
|6.9045/49
|6.9013/17
|美元/港元
|7.8141/45
|7.8181/85
|7.8182/86
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