26/03/2026 13:14

國壽：上市以來累計分紅達2450億人幣，目前公司在境外投資敞口非常小

《經濟通通訊社26日專訊》中國人壽(02628)總裁利明光在業績發布會表示，公司致力於讓股東充分分享長期穩健發展的紅利，自上市以來，累計分紅達2450億元人民幣，亦指公司重視市值管理工作，提升投資價值，增強投資者回報，堅持做優基本面，努力提升公司內在價值，持續加強與資本市場的溝通工作。



對於中東局勢，副總裁兼董事會秘書劉暉表示，公司近期也在密切關注美伊衝突所引發的全球地緣政治風險，目前該事件的走勢與影響尚不明確，仍需持續跟進關注，並指公司也會持續關注這類地緣政治事件對能源價格、通脹預期以及全球大類資產定價的影響。作為保險資金，公司會充分發揮保險長期資金的穩定性優勢，動態調整資產配置策略，把握市場波動中的機會，布局優質核心資產，以實現長期穩健的投資業績。



劉暉又指，目前中國人壽在境外投資的敞口非常小，佔總資產的規模不到0.89%，公司沒有參與私募債的投資。(bn)