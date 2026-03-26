26/03/2026 19:49

《再戰明天》美國公布密大消費者信心指數，比亞迪中石油及多家內銀公布業績

《經濟通通訊社26日專訊》美國公布密大消費者信心指數，及比亞迪中石油及多家內銀公布業績，料為周五（27日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐元集團舉行視頻會議。歐洲經濟暨財政事務理事會舉行非正式會議（至28日）。



數據方面，周五10:00pm（本港時間．下同），美國公布3月密歇根大學消費者信心指數，料由56.6降至54。



在本港，明日公布業績的公司有:中信股份(00267)、比亞迪電子(00285)、中國石油股份(00857)、建設銀行(00939)、龍湖集團(00960)、華潤置地(01109)、華晨中國(01114)、華潤燃氣(01193)、華潤萬象生活(01209)、比亞迪股份(01211)、工商銀行(01398)、郵儲銀行(01658)、新奧能源(02688)、交通銀行(03328)、中國重汽(03808)、招商銀行(03968)、洛陽鉬業(03993)等。(wa)