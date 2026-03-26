26/03/2026 09:27
【聚焦人幣】人幣中間價貶145點子止兩連升，報6.9056創逾一周低
《經濟通通訊社26日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9056，較上個交易日跌145點子，止兩連升，創3月16日以來逾一周新低，較市場預期偏強約50點子，上個交易日報6.8911。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9056
|+145.00
|1歐元/人民幣
|7.9798
|-210.00
|100日圓/人民幣
|4.3337
|-57.00
|1港元/人民幣
|0.8836
|+26.50
|1英鎊/人民幣
|9.2285
|-141.00
|1澳元/人民幣
|4.7958
|-229.00
|1紐元/人民幣
|4.0104
|-88.00
|1新加坡/人民幣
|5.3876
|-32.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7262
|-156.00
|1加元/人民幣
|5.0009
|-36.00
|1人民幣/林吉特
|0.5741
|+6.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.7287
|+429.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4593
|+38.00
|1人民幣/韓元
|217.9000
|+77.00