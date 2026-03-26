26/03/2026 08:50

《神州金融》中行、工行等多家銀行發布貴金屬市場風險提示，籲合理控制倉位

《經濟通通訊社26日專訊》近期，中國銀行(03988)(滬:601988)、建設銀行(00939)(滬:601939)、民生銀行(01988)(滬:600016)、工商銀行(01398)(滬:601398)等多家銀行發布貴金屬市場風險提示公告，稱當前貴金屬價格波動劇烈，市場不確定性顯著上升，建議客戶提高風險防範意識，基於自身財務狀況和風險承受能力理性投資，合理控制倉位。



其中，工行3月20日發布提示稱，投資者務必保持冷靜、理性的投資心態，充分評估自身風險承受能力，避免受短期市場情緒驅動而盲目追漲殺跌。從長期資產配置視角看，建議秉持「總量控制、分批入場、多元布局」的原則，通過拉長投資周期以平滑階段性波動風險，構建更為穩健的資產組合。



3月23日，建行提醒投資者提高貴金屬業務的風險防範意識，基於自身財務狀況和風險承受能力理性、穩健投資，均衡、適度配置貴金屬，合理控制倉位，避免盲目跟風操作。同日，農行也提示投資者密切關注行情變化，合理控制持倉規模，有效防範市場波動風險。中國銀行也在當日提示客戶做好市場風險防範，合理控制貴金屬倉位。



招商銀行(03968)(滬:600036)亦在24日發布公告，提示投資者合理控制貴金屬資產持倉規模，避免短期投機或跟風交易，從長期資產配置視角理性配置貴金屬資產，控制投資總量，做好多元布局。(wn)