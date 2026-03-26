26/03/2026 13:53

【中東戰火】王毅晤國際原子能機構總幹事，稱須防止中東對抗輪番升級

《經濟通通訊社26日專訊》中國外交部長王毅今日在北京會見國際原子能機構(IAEA)總幹事格羅西。他表示，中東戰事正在蔓延擴大，影響加速外溢，特別是如果把核設施作為打擊目標，將帶來無法估量的嚴重後果，置地區人民於水火。要防止對抗輪番升級，衝擊世界和平與地區穩定。



王毅指出，個別國家以實力踐踏規則，以霸凌替代合作，二戰後國際秩序面臨前所未有的考驗，以聯合國為核心的國際體系遭遇信任危機，世界有倒回「叢林法則」的現實危險。歷史反覆證明，窮兵黷武絕非人間正道。只有立即停火止戰，恢復對話談判，才能真正消除衝突根源。



王毅還強調，中國將堅定恪守和踐行多邊主義，維護聯合國憲章權威和地位，致力於重振聯合國、壯大聯合國，推進構建更加公正合理的全球治理體系。中國願同國際原子能機構加強合作，捍衛國際核不擴散體系，為維護和平作出努力。



美國總統特朗普25日表示，伊朗迫切希望達成協議以結束戰事，這與伊朗外長阿拉格齊的說法互相矛盾，後者之前表示，伊朗正在審議美國的停火提議，但無意就結束這場衝突舉行談判。(ry)