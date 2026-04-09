26/03/2026 10:20

【ＡＩ】部署「龍蝦」存安全隱患，百度阮瑜倡使用單獨設備並嚴控權限

《經濟通通訊社26日專訊》據《新浪財經．睿見Economy》報道，在昨晚舉行的「2026博鰲新浪財經之夜」活動上，百度(09888)副總裁阮瑜就OpenClaw（龍蝦）安全問題指出，個人自行用電腦部署龍蝦存在安全隱患，社交媒體已出現因用戶授權過大引發股票清倉等問題，且個人對安全的敏感度差異較大。她建議，資產敏感人群可使用單獨設備操作龍蝦，小範圍使用時嚴控權限。



阮瑜同時指出，數據安全監管日趨規範，大廠將以強技術手段保障用戶數據安全，同時提醒個人使用需做好權限管控，規避安全風險。



阮瑜稱，國內數據安全監管體系健全，相關法律法規完善，各大廠均會通過技術手段保障龍蝦產品的數據安全。以百度龍蝦手機RedClaw為例，產品通過雲上虛擬手機實現與本機權限隔離，操作行為可追溯、可監控，同時依託規範安全條款，將用戶隱私數據與操作行為置於可控範圍。(jq)