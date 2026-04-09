26/03/2026 10:37

【ＡＩ】上海交大教授嚴弘：AI衝擊計算機專業，短期內卻很難替代電工

《經濟通通訊社26日專訊》據《新浪財經．睿見Economy》報道，在昨晚舉行的「2026博鰲新浪財經之夜」活動上，上海交通大學上海高級金融學院副院長、金融學講席教授嚴弘表示，AI對企業用工的影響體現在兩個維度，一是部分工作被AI直接替代，二是AI成為崗位能力的增強工具。



*AI寫代碼質量超越普通程序員，科技巨頭減純編碼崗位*



嚴弘談到，「兩三年前，計算機專業畢業生還是市場上的香餑餑，如今即便是在美國卡內基梅隆大學這樣的頂尖學府，畢業生找工作也變得異常困難」。他指出，AI寫代碼的質量和複雜度已超越普通程序員，導致大量基礎碼農失去競爭力。目前，只有極少數能夠駕馭AI、具備架構設計能力的「極品」程序員仍被大廠爭搶，許多中美科技巨頭甚至開始縮減純編碼崗位的招聘，轉而依賴AI生成代碼。



出人意料的是，嚴弘表示，當前最堅挺、最難被替代的崗位之一是電工。他引用BOSS直聘的報告顯示，去年僱傭量增長最高的職業正是電工。隨著全球數據中心的大規模建設，電力基礎設施需求激增，而電工涉及的物理操作和複雜環境適應能力，短期內是AI和具身智能機器人難以取代的。嚴弘判斷，「雖然未來機器人可能替代電工，但這至少還需要幾年時間」。(jq)