26/03/2026 09:48

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾一周低，即期開市跌66點子報6.9043

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.9056，較上個交易日跌145點子，止兩連升，創3月16日以來逾一周新低，較市場預期偏強約50點子。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開66點子，報6.9043，上個交易日即期匯率收盤報6.8977。



市場人士稱，國際油價仍高企，隔夜美元震回升，表明市場仍偏謹慎，中東局勢走向不確定性仍很大，對人民幣而言短期仍可能承壓。市場人士也指出，中美關係整體定調偏穩且中國出口形勢仍相對較好，人民幣匯率韌性相比其他貨幣會更好。



中信建投證券最新觀點指出，供應鏈撕裂背景下，中國憑借全產業鏈與能源保供的綜合優勢，將支撐人民幣走出獨立行情。另外偏強的人民幣預判其實隱含了另一層大判斷，美伊衝突之後，人民幣資產或將迎來一次系統性的重估。



美國總統特朗普稱，將於5月在時隔八年首次訪華期間與中國國家主席習近平會晤，並於今年晚些時候在華盛頓接待習近平回訪。若特朗普5月的訪華成行，這將是中美兩國領導人自去年10月在韓國會晤以來的首次面對面會談，當時雙方達成了貿易停火協議。(jq)

