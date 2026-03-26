26/03/2026 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收跌64點子，兩連跌，報6.9041

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9041，較上個交易日4時30分收盤價跌64點子，兩連跌，全日在6.9000至6.9086之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌50點子，報6.9090。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9056，較上個交易日跌145點子，止兩連升，創3月16日以來逾一周新低，較市場預期偏強約50點子。



市場人士表示，中東局勢仍緊張，避險需求不減，國際油價依舊高企，人民幣小幅承壓；但中美關係整體定調偏穩且中國出口形勢仍相對較好，人民幣匯率韌性不減。



中信建投證券指出，供應鏈撕裂背景下，中國憑借全產業鏈與能源保供的綜合優勢，將支撐人民幣走出獨立行情。另外偏強的人民幣預判其實隱含了另一層更大判斷：美伊衝突之後，人民幣資產或將迎來一次系統性的重估。



法國外貿銀行(NATIXIS)最新觀點認為，人民幣是否會進一步升值，將取決於出口商是否決定將更多外匯收入兌換成人民幣。(jq)