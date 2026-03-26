26/03/2026 08:56

【中東戰火】美國郵政服務擬對部分包裹加價8%，應對燃油成本上漲

《經濟通通訊社26日專訊》美國郵政服務(USPS)計劃上調價格，以抵消包括燃料在內的運 輸成本上升。



USPS周三（25日）在聲明中表示，將對部分包裹服務加價8%，措施將持續至明年1月中旬。此次調整適用於優先郵件(Priority Mail)、優先郵件快遞(Priority Mail Express)、美國郵政地面優勢服務(USPS Ground Advantage)和包裹選擇(Parcel Select)等業務，一等郵票(First-Class Stamp)等其他產品則不受影響。



若獲得USPS監管機構批准，漲價將於4月26日生效。(rc)