26/03/2026 09:06

【中東戰火】日本首相：特朗普請求日方護航霍爾木茲海峽被拒

《經濟通通訊社26日專訊》日本首相高市早苗表示，美國總統特朗普請求東京為保障霍爾木茲海峽的航運安全作出貢獻，但日方解釋其行動受到國內法律限制。



高市早苗在國會參議院預算委員會上發言時表示：「特朗普總統表示，確保霍爾木茲海峽的安全至關重要，並向日本及其他國家提出提供協助的請求。對此，我在回應中指出，航運安全對我們同樣意義重大，但在我們的法律框架內，哪些能做，哪些不能做是有明確規定的，並就此進行了詳細解釋。」



她說：「在法律允許的範圍內，例如可以保護與日本相關的船隻，或在不被視為使用武力的情況下進行掃雷作業，但根據具體情況，也存在不可進行的行為。」



日本防衛大臣則表示，目前暫未考慮向霍爾木茲海峽派遣自衛隊艦船。(rc)