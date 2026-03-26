26/03/2026 09:26

【中東戰火】高盛前CEO：私募市場隨時星火燎原，引燃大範圍資產減值風險

《經濟通通訊社26日專訊》中東戰火推高市場避險情緒之際，高盛集團前CEO Lloyd Blankfein火上淋油，稱投資者要警惕私募資產被高估，一個導火線就可能「星火燎原」，引發大範圍資產減值。



Blankfein受訪時表示：「在某個時間點，必然會出現一種外力或結算時刻，投資者不得不正視自己的資產負債表究竟價值多少。」



Blankfein在本月出版的回憶錄《Streetwise: Getting to and Through Goldman Sachs》中警告，距離上一輪危機過去的時間越長，發生更大規模爆雷的可能性就越高。



他寫道：「我喜歡用森林地面上不斷堆積的易燃物來打比方，總會有一顆火星出現。火星引著火的時間間隔越長，堆積的易燃物就越多。」(rc)