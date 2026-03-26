26/03/2026 16:37

【風雲人物】馬斯克得罪方丈，遭特朗普排除在白宮顧問圈外

《經濟通通訊社26日專訊》美國總統特朗普據報正邀請矽谷最有影響力的人物，加入一個新的白宮顧問委員會，幫助指導美國在AI和其他關鍵技術領域的政策。不過，xAI創辦人馬斯克被排除在外。



該個總統科技顧問委員會（PCAST​​）成員包括Meta CEO朱克柏格、甲骨文董事長埃里森和英偉達CEO黃仁勳等人。美國科技政策辦公室發布的新聞稿表示，「匯聚了美國科技領域最傑出的專家學者，為總統提供建議，並就如何加強美國在科技領域的領導地位提出建議。」



*白宮拒絕馬斯克為TSA工作人員付薪酬*



此外，美國白宮周三（25日）拒絕馬斯克提出，在政府部分停擺期間為美國運輸安全管理局（TSA）工作人員支付薪酬的提議。



白宮發言人傑克遜表示：「我們非常感激他的慷慨提議，但由於他參與聯邦政府合同，這將帶來巨大的法律挑戰。確保TSA員工以及所有國土安全部員工都能拿到薪酬的最快方法，就是民主黨人為國土安全部提供資金。」



截至當地時間周三，由於美國國會仍在就國土安全部的撥款問題上陷入僵局，TSA員工至少錯過了一次薪酬發放。馬斯克曾協助特朗普贏得總統選舉，但在後者入主白宮後關係破裂。(rc)