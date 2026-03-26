26/03/2026 10:14

【中東戰火】Citrini創辦人：聯儲局將無視油價衝擊，投資者勿放棄降息預期

《經濟通通訊社26日專訊》Citrini Research創辦人James van Geelen最新警告，投資者不要放棄聯儲局的降息預期。油價飆升可能會給經濟帶來新衝擊，且力度足以讓聯儲局不至於加息。



他認為，市場將當前局勢與2022年油價衝擊混為一談，犯了典型的近因偏差錯誤。2022年的背景是利率處於零下限、CPI超過5%，聯儲局別無選擇，必須大幅加息。現在的世界截然不同，利率已接近中性水平。



此外，他表示，如果伊朗戰爭在一個月內得到解決，消費者會略微更疲弱，但會消退對通脹的擔憂。若戰爭拖延下去，預計股價將下跌，財富效應將導致經濟疲弱程度過深，市場將無法再接受聯儲局未來12個月不降息的預期。(rc)