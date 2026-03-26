26/03/2026 11:03

【中東戰火】大行對美元走勢意見相左，投資者將被迫購買美元？

《經濟通通訊社26日專訊》大行對中東戰火下的美元走勢意見不一。巴克萊認為，由於美國股市大幅下跌，調整全球投資組合的基金經理，在3月底和第一季度末將不得不買入美元。



巴克萊的月末外匯資金流模型顯示，美元兌所有主要貨幣都將出現強勁買盤，其中月末和季末因素尤其利好加元、澳元和瑞典、丹麥、挪威的貨幣。



*大摩：美元漲勢難持久*



不過，摩根士丹利預計美元將走弱，因為美國與歐洲之間的利差將收窄，並且伊朗戰爭可能打擊美國經濟。



自美國聯手以色列2月28日襲擊伊朗以來，美元持續走強。這輪漲勢受益於美元的避險屬性，以及美國作為全球最大能源生產國的地位。



不過，由David Adams領銜的摩根士丹利策略師在周三（25日）發布的報告中表示，美元漲到這一水平更可能是一個「好友陷阱」，市場已計入能源價格上漲帶來的通脹風險，但低估了這對經濟增長的不利影響。無論從絕對水平還是相對於市場定價來看，利率走向都可能不利於美元。(rc)