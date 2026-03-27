24,951.88
+95.45
(+0.38%)
24,743
-108
(-0.43%)
低水209
3,913.72
+24.64
(+0.634%)
4,502.57
+25.04
(+0.559%)
13,760.37
+153.93
(+1.131%)
67,687.3600
-1,132.9500
(-1.646%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
67,687.36
-1,132.95
-1.646%
2,041.7400
-18.6900
-0.907%
27/03/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3315，英國2月零售銷售按年升2.5%高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.979
|99.900
|0.079
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.83/87
|159.88/92
|159.79/83
|歐元/美元
|1.1520/24
|1.1518/22
|1.1525/29
|英鎊/美元
|1.3313/17
|1.3315/19
|1.3327/31
|美元/瑞郎
|0.7964/68
|0.7962/66
|0.7948/52
|美元/加元
|1.3849/53
|1.3848/52
|1.3859/63
|澳元/美元
|0.6895/99
|0.6888/92
|0.6884/88
|紐元/美元
|0.5766/70
|0.5764/68
|0.5758/62
|美元/人民幣
|6.9104/08
|6.9108/12
|6.9113/17
|美元/港元
|7.8326/30
|7.8316/20
|7.8262/66
*上述報價只供參考用