27/03/2026 08:07

【中東戰火】特朗普延長對伊談判期限10日，暫停攻擊能源設施

《經濟通通訊社27日專訊》美國總統特朗普周四(26日)宣布，應伊朗政府要求，美方將對伊談判的最後期限延長10天。期間，美國及以色列暫停攻擊伊朗能源設施，短暫紓緩市場對原油供應鏈中斷的憂慮。



這是特朗普第二次單方面宣布延後談判期限，他在社交媒體上表示：「應伊朗政府要求，現宣布將暫停能源設施打擊行動的期限延長10天，至美國東部時間2026年4月6日周一晚8點。



他同時強調：「談判仍在進行中，儘管一些假新聞媒體和其他方面給出了相反的錯誤說法，但實際上進展非常順利。」



受特朗普發文影響，新興市場貨幣和美國國債縮小跌幅，美元對其他主要貨幣的漲幅也有所收窄。



然而，《華爾街日報》隨後報道，和談斡旋方稱伊朗並未請求10天緩衝期，目前仍在考慮如何推進相關談判。（jf）