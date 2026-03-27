27/03/2026 11:45

【中東戰火】特朗普稱伊朗放行10艘油輪釋停戰善意，懸掛巴基斯坦國旗

《經濟通通訊社27日專訊》美國總統特朗普周四(26日)表示，伊朗已允許10艘油輪通過戰略要道霍爾木茲海峽。特朗普將此舉形容為德黑蘭政府送上的一份「大禮」，並視為伊朗對結束中東戰事及與美方談判展現誠意的重大示好舉動。



特朗普在華盛頓白宮召開內閣會議期間向傳媒披露相關細節。他指出，伊朗最初承諾讓8艘大型油輪通行，其後為先前的言論致歉並額外放行2艘，令最終獲准通過的油輪總數增至10艘；他相信這批油輪懸掛的是巴基斯坦國旗。



在海峽的航行安全與管轄權方面，特朗普強調伊朗根本不應具備收取通航費的權力，但指出他們目前卻「獲准」這樣做。同時，美方至今仍無法確認伊朗軍方是否已在該水域布設水雷。(kk)