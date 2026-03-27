27/03/2026 13:24

【中東戰火】伊朗總統：伊朗致力全面結束戰爭，從未尋求擁有核武器

《經濟通通訊社27日專訊》伊朗總統佩澤希齊揚表示，伊朗致力於全面結束戰爭，並強調伊朗從未尋求擁有核武器。



伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，佩澤希齊揚與馬來西亞總理安華通電話，就美國和以色列對伊朗發動襲擊以來的地區和國際局勢交換意見。



佩澤希齊揚表示，伊朗打擊中東地區美軍基地是對侵略者的正當回應，並強調伊斯蘭國家不應讓敵人借機在地區製造分裂和戰火。他指出，關於伊朗謀求核武器的指控是對伊朗實施「非法、不人道侵略」的藉口。伊朗致力於全面結束戰爭，實現地區安全與穩定，希望在伊斯蘭國家幫助下，使本地區擺脫敵人企圖製造的災難。



報道又表示，安華強調，馬來西亞反對和譴責任何侵犯伊朗國家主權和領土完整的行為。他強調伊斯蘭國家應繼續外交努力，以實現地區穩定與安全。(rc)