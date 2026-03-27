27/03/2026 15:00

【風雲人物】美國預測平台押注馬斯克，逾八成機會在兩年內成為全球首位萬億美元富翁

《經濟通通訊社27日專訊》美國預測市場交易平台Kalshi近日開出，馬斯克何時成為全球首位萬億美元富翁的賠率，在2027年之前實現這一目標的機率剛剛達到82%。



對於願意下此賭注的人來說，他們實際上需支付82美分，以獲得1美元的回報。這個賠率看起來不高，但顯示絕大多數人都堅信馬斯克很快就會成為全球首名萬億富翁。



馬斯克目前的淨資產估計已超過8000億美元，其中包括價值5000億美元的SpaceX資產，以及價值3000億美元的特斯拉股票和期權。



此外SpaceX計劃今年透過IPO出售股份，此次上市可能使該公司市值達到1.8萬億美元。這意味著公司市值將再增加約2000億美元，再加上如果特斯拉股價保持穩定的話，這足以讓馬斯克的身家達到萬億美元。(rc)