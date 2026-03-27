27/03/2026 08:47
山東黃金(01787)去年盈利47億人幣，升60%，派息18分
《經濟通通訊社27日專訊》山東黃金(01787)(滬:600547)公布，截至去年12月31日止年度盈利約47.4億元（人民幣．下同），升60.6%，每股盈利94分，派末期股息每股18分。
該集團指，營業收入約1043億元，升26.4%，稅前利潤90.9億元，升60%，去年礦產金產量48.89噸，增加2.72噸，增幅約5.89%。
該集團指，去年累計完成探礦投入8.1億元，探礦新增金資源量81噸，當年新增資源量大幅超過生產消耗資源量，其中三山島金礦、焦家金礦、青海大柴旦分別新增金金屬量8.3噸、7.5噸、17.6噸。截至去年底，該集團應佔保有資源儲量黃金金屬量2054.33噸。(wh)
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
該集團指，營業收入約1043億元，升26.4%，稅前利潤90.9億元，升60%，去年礦產金產量48.89噸，增加2.72噸，增幅約5.89%。
該集團指，去年累計完成探礦投入8.1億元，探礦新增金資源量81噸，當年新增資源量大幅超過生產消耗資源量，其中三山島金礦、焦家金礦、青海大柴旦分別新增金金屬量8.3噸、7.5噸、17.6噸。截至去年底，該集團應佔保有資源儲量黃金金屬量2054.33噸。(wh)
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告