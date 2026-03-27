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27/03/2026 15:02
美元兌人民幣報6.9117，內地首兩個月規模以上工業利潤按年升15.2%
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
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|99.900
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.74/78
|159.59/63
|159.79/83
|歐元/美元
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|英鎊/美元
|1.3333/37
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|美元/瑞郎
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|0.7952/56
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|澳元/美元
|0.6898/02
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|紐元/美元
|0.5770/74
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|美元/人民幣
|6.9115/19
|6.9124/28
|6.9113/17
|美元/港元
|7.8322/26
|7.8316/20
|7.8262/66
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