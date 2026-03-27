27/03/2026 11:33

HashKey(03887)Exchange開放ETH Staking服務，客戶能以獨立節點模式參與以太坊質押

《經濟通通訊社27日專訊》HashKey(03887)旗下持牌數字資產交易平台HashKey Exchange近日正式開放ETH Staking服務，客戶能以獨立節點質押模式參與以太坊質押，並獲得相應網絡獎勵，服務向所有質押規模達到以太坊獨立節點最低門檻的客戶開放。



公司稱，在服務機制上採用獨立節點模式，該服務單個節點的最低質押門檻為32 ETH。客戶可透過平台理財頻道提交質押申請。獨立節點的部署與運行由專業節點運營方HashKey Cloud負責，資產託管則由HashKey Exchange支援。每位客戶的質押資產都會對應一個獨立節點，資產不會與其他用戶資金混合運行。



公司指出，隨著以太坊轉向Proof-of-Stake(PoS)機制，驗證節點逐漸成為網絡安全運行的重要基礎設施，而當前多數投資者仍透過自建節點或第三方節點服務商參與網絡驗證，而透過受監管交易平台參與、且能夠直接對應獨立節點的渠道相對有限。(rh)