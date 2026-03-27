27/03/2026 15:19

新加坡金管局：考慮為外國央行和主權機構提供金庫服務

《經濟通通訊社27日專訊》新加坡金融管理局表示，將考慮為外國央行和主權機構提供金庫服務，以滿足潛在需求，並正在開發與黃金相關的資本市場產品，以促進價格發現和提升流動性。



新加坡金管局亦指，計劃建立清算系統，以支持本地場外黃金交易的結算。並已成立工作小組，成員包括摩根大通、瑞銀、星展銀行、大華銀行及工銀標準銀行。



新加坡的計劃可能吸引質疑倫敦和紐約等傳統黃金中心地位的國家。當中，德國、波蘭、荷蘭和塞爾維亞等國，近年已將部分黃金運回本國以確保安全。另外，中國人民銀行支持上海黃金交易所，吸引友好國家央行購買並存放黃金，柬埔寨為首批響應的國家之一。



新加坡金管局副主席、新加坡國家發展部長徐芳達認為，市場空間足夠大，可以新加坡與香港共存及共同發展。(jl)