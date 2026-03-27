27/03/2026 11:45
《港元利率》港元拆息全線上升，一個月拆息報2.45厘
《經濟通通訊社27日專訊》港元拆息全線上升，而與樓按相關的一個月拆息連升3日報2.44786厘，升3.47基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.53119厘，升1.44基點。
隔夜息報2.57607厘，升20.738基點；一周拆息升5.405基點，報2.59786厘，兩周則升7.892基點，報2.59571厘。長息方面，六個月拆息升8.417基點，報2.82155厘，一年期則升4.607基點，報3.18006厘。
港元匯價今日在7.8317-7.8242之間上落，最新報7.8307。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.57607厘，升20.738基點；一周拆息升5.405基點，報2.59786厘，兩周則升7.892基點，報2.59571厘。長息方面，六個月拆息升8.417基點，報2.82155厘，一年期則升4.607基點，報3.18006厘。
港元匯價今日在7.8317-7.8242之間上落，最新報7.8307。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.57607
|+20.738
|一周
|2.59786
|+5.405
|兩周
|2.59571
|+7.892
|一個月
|2.44786
|+3.47
|兩個月
|2.51762
|+4.107
|三個月
|2.53119
|+1.44
|六個月
|2.82155
|+8.417
|一年
|3.18006
|+4.607
資料來源：香港銀行公會