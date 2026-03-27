27/03/2026 10:03

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德投資上調油價衝擊致經濟風險概率

▷ 該行對存續期持中性看法，專注跨市場債券機會

▷ 加拿大經濟背景與債市預期不符，成環球首選 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道27日專訊》伊朗戰事已踏入第四周，局勢發展仍存在多種可能，令經濟及金融市場前景難以看清：若油價高於每桶120美元與低於90美元的兩個情境，全球經濟將會是截然不同的景象。石油供應衝擊，促使施羅德投資上調了風險概率評估。該行環球無約束固定收益主管Julien Houdain指，與2月比較，兩種極端情況出現的概率均見上升，而原本屬於中間路線、帶有溫和鴿派色彩的「經濟穩定」情境，其發生概率則相應下調。鑑於油價衝擊帶來的通脹壓力，該行調高了經濟「過熱」情景的發生概率；然而，對此評估依然較市場引申的概率為低。各地央行將密切關注出現「次輪衝擊」(second-round impacts)的可能性，例如中期通脹預期上揚、工資上漲及供應鏈受阻等。*對存續期維持中性看法，加拿大為環球首選*考慮到市場波動及對環球能源價格持續敏感，施羅德投資對整體存續期大致維持中性看法，並傾向專注於跨市場的債券投資機會。加拿大是目前在環球存續期（利率風險）上的首選。當地的經濟背景－－包括勞動市場轉弱及核心通脹放緩－－似乎與加拿大債券市場已消化2026年兩次加息的預期並不相符。在資產配置方面，保持耐性。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。