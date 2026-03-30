30/03/2026 10:40

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中東戰事引發能源價格急升，加劇央行政策失誤風險

▷ 普徠仕：外匯及利率市場存在投資機會

▷ 美元中長線轉弱趨勢未變 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道30日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)環球固定收益主管兼首席投資總監 Arif Husain認為，中東戰事引發能源價格急升，可能增加央行政策失誤風險。能源價格急升令原有通脹壓力進一步加劇，使政策制定更為困難。央行可能出現兩類政策失誤：部分央行或會在不適當時收緊政策，從而抑制經濟增長；另一些央行則可能忽視能源價格上升帶來的影響，導致通脹進一步升溫。而近期市場波動部分源於擁擠及槓桿倉位的平倉，加上市場流動性偏低，令價格走勢未必完全反映基本面，亦增加政策判斷的難度。*美元中長線轉弱趨勢未變，或可審慎配置短端利率差異*在應對政策失誤風險的部署上，Husain認為外匯及利率市場均存在機會。在外匯市場，他預期波動性上升及套息特徵或會帶來超額回報的機會。他指，美元近期走強並非單純反映避險需求，而主要受倉位平倉及油價以美元計價所帶動，美元中長線轉弱的趨勢未有改變。至於利率市場，跨市場相對價值及分化程度已回到接近2008至2009年金融危機前的水平。他認為，審慎配置短端利率差異，或對風險與回報結果帶來正面影響。過去數年市場主要依賴判斷孳息率及曲線走向，而現時跨市場配置的機會正逐步浮現。Husain強調，投資者不應忽視衝突前的經濟基礎。當時多個經濟體的通脹已高於目標水平，中國帶來的通縮效應逐步減弱，而在政策支持下，美國經濟增長動能亦有望改善。同時，人工智能對通脹的影響仍存在不確定性，短期成本壓力與長期生產力提升之間存在拉鋸。因此，今次能源衝擊需結合既有趨勢一併理解，而非單獨看待。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。