30/03/2026 10:41

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 巴克萊：油價衝擊對中國影響降低，主因供應多元及再生能源

▷ 中國1-2月出口同比增22%，受AI及綠色科技推動

▷ 中國廣義財政赤字率回落，部分補貼下調 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道30日專訊》巴克萊研究團隊近日發表新興市場季度報告，提到若說2025年是關稅之年，那麼2026年焦點將為新興亞洲市場供應鏈受擾亂的情況。經濟前景顯然取決於中東衝突發展，這意味著巴克萊的基準情景假設面臨異常高的風險，此前該行的假設為基於今年布蘭特原油均價為85美元/桶。相比先前預測，巴克萊輕微下調新興亞洲多國GDP增速預期，但關鍵前提是：即使出現能源短缺，程度仍然可控。對新興亞洲市場10個主要經濟體2026年GDP增速預測的簡單平均值目前為4.2%，較2025年的4.8%放緩。同時，將上述10個經濟體2026年CPI通脹預測的簡單平均值上調至2.2%，高於在11月報告中1.9%的估算。與市場共識認為新興亞洲市場央行將明顯轉向鷹派不同，巴克萊認為這種「轉向」的邏輯並不如市場人士所想明確。該地區多數央行短期內或將選擇按兵不動、觀察形勢，以免先發制人的收緊最終被證明為時過早。*出口續受惠AI與科技上行周期，綠色轉型或加速*儘管中東衝突的持續以及能源供應中斷仍會構成實質性風險，但巴克萊認為，在過去十年間，油價衝擊對中國的影響已經顯著降低。通過供應來源多元化、國內可再生能源的快速建設，以及電氣化進程的加速例如電動車的廣泛普及和高鐵網絡的持續擴張，相較於日本、韓國和印度等亞洲經濟體，中國市場如今被普遍認為更不易受到石油供應中斷的影響。增長方面，在當前設定的4.5-5.0%的增長目標且未見大規模財政或貨幣刺激跡象的背景下，預計出口仍將是關鍵的增長驅動力。中國的出口將繼續受惠於綠色科技以及與人工智能相關產品的支撑。雖然一部分原因是受到低基數的支撑，今年1-2月中國出口同比大幅增長至22%，創下四年來新高，遠超市場預期。鑑於中國是全球AI相關製造組件的主要供應國，中國出口將持續受惠於全球AI與科技的上行周期。此外，從中長期看，巴克萊認為中東衝突的持續將可能進一步加速全球綠色轉型，最終利好處在全球綠色技術領導地位的中國。近期媒體報道也顯示，太陽能電池板、風力渦輪機、電動汽車以及其他電氣化產品的海外訂單明顯增加，也證明能源衝擊如何推動可再生能源的轉型趨勢。預計今年基礎設施投資將出現輕微復甦，增速由2025年1.5%的收縮狀態溫和回升，實現2-5%的增長。*料今年CPI平均0.7%，PPI有望最早3月轉正*通脹方面，巴克萊認為油價上漲對居民消費價格指數(CPI)通脹的影響可控。以布蘭特原油期貨2026年均價為參考，預計2026年中國CPI通脹平均水平為0.7%。此外，經估算，考慮到成本等傳導渠道，油價上漲10%可能會將PPI推高0.2-0.4個百分點，PPI有望最早在3月轉正。貨幣政策方面，油價衝擊對適度寬鬆政策的制約有限，仍預計中國人民銀行將在上半年下調政策利率10個基點，並下調存款準備金率(RRR)50個基點，同時將密切關注PPI回升節奏以及股票市場表現，以預計政策實施的時間。從3月全國人大會議公布的財政方案可以看出實際財政立場較去年更偏緊。儘管名義預算赤字率仍為GDP的4%，但估算廣義財政赤字率（含特別國債和地方政府專項債）將從2025年佔GDP的8.5%回落至2026年的8.1%。財政支持力度減弱一定程度上反映出，相較一年前，外部貿易與關稅前景已有所改善，中國在2025年初加大刺激力度，當時市場預期新增關稅約為60%，而目前數字為10%-20%。此外，從（準）財政方案的細項來看，有三個重點：1）消費品以舊換新補貼由2025年的3000億元下調至2026年的2500億元；2）銀行補充資本支持由2025年的5000億元下調至3000億元；3）「新增融資政策工具」規模由2025年的5000億元上調至2026年的8000億元。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。