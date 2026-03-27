27/03/2026 10:00

《富泰有方－黃德泰》油價衝擊再現：宏觀影響及投資啟示

《富泰有方》油價衝擊已現，原油價格一度短暫突破每桶100美元，其後回落；儘管波動急劇，但尚未構成如過往危機般的結構性衝擊。回顧1970年代的石油危機，油價曾飆升約五倍。當然，情況仍有進一步惡化的可能，但我們認為現時的衝擊明顯較1970年代石油危機或俄烏衝突所引發的情況為輕。



根據我們的估算，每桶原油價格每上升10%，整體消費物價指數便會升約0.20至0.25個百分點。假設布蘭特原油價格於年中穩企在每桶約90美元（即較戰前水平高出約30%），預料整體通脹於年底或會升至3.50%至3.75%。雖然情況並不理想，但我們認為尚未達到危機水平。汽油價格上升難免會削弱購買力，並抑制家庭消費，但即將推出的刺激財政措施可望至少抵銷部分影響。



根據我們的分析，美國經濟擴張的結構性基礎依然穩固。此外，私人投資方面，由人工智能驅動的資本開支周期沒有減慢跡象，亞馬遜近期發債便是一例。目前，美國是全球最大產油國及能源淨出口國；反觀歐洲的能源消耗仍有約60%依賴進口。自伊朗衝突爆發以來，歐洲天然氣價格已接近翻倍。歐洲的滯脹風險顯然高於美國。



基於上述展望，我們歸納出四項投資考慮。



首先，我們認為美元似乎已建立一定的結構性支持。美國於2025年初「解放日」公布關稅後的數周內，市場一度出現「拋售美國」(sell America)的論調，美元因此走弱，美股表現亦遜於歐洲市場。然而，伊朗衝突已明顯推翻這一說法，令市場重新聚焦於我一再強調美國在能源與科技方面的優勢。



其次，軟件股的拋售潮帶來個別入市機會。目前，市場預期人工智能將取代軟件業的大部分收益，因而無差別拋售軟件股。我們認為這憂慮被過度放大。人工智能的確會帶來顛覆，但「顛覆」不等於「取代」。目前的拋售未能清楚反映企業可持續競爭力的差異，令具備可持續競爭優勢的企業與真正面臨被替代風險的企業一同受壓，這或正創造具吸引力的投資機會。



第三，新興市場是另一個可透過差異化分析來發掘吸引機會的資產類別。這類資產現時備受考驗，部分是由於其早前因非常樂觀的市場氣氛而受惠。不過，商品出口國及宏觀基本因素穩健的國家，可望展現較強的韌性。



最後，我們認為環球存續期缺乏吸引力。先進經濟體的財政赤字本已非常龐大，債務水平亦過高。倘若伊朗衝突導致經濟增長轉弱，財政政策很可能進一步擴張，在面對新一輪通脹壓力之際推高風險溢價。



整體而言，環球增長前景較伊朗衝突前有所轉弱－－歐洲尤甚於美國；而通脹走勢則溫和上行。我們維持對於聯儲局政策的觀點：聯儲局的減息周期或已結束。這個判斷建基於經濟活動的韌性，以及我們團隊對中性利率的估算，而目前油價引發的通脹衝擊更為這個觀點提供了支持。事實上，伊朗衝突再次提醒市場，美國仍具備若干重要的結構性優勢。衝突持續時間及會否進一步擴大仍存在不確定性，因此投資策略需保持靈活。然而，從現水平及現有數據看來，我們的看法更接近市場共識，而非媒體的危言聳聽。《富蘭克林鄧普頓投資香港聯席主管 黃德泰》



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