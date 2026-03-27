27/03/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價貶85點子，兩連跌報6.9141，創近三周低
《經濟通通訊社27日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9141，較上個交易日跌85點子，兩連跌，創3月9日以來近三周新低，較市場預測偏弱約50點，上個交易日報6.9056。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9141
|+85.00
|1歐元/人民幣
|7.9685
|-113.00
|100日圓/人民幣
|4.3271
|-66.00
|1港元/人民幣
|0.8836
|+0.40
|1英鎊/人民幣
|9.2130
|-155.00
|1澳元/人民幣
|4.7607
|-351.00
|1紐元/人民幣
|3.9810
|-294.00
|1新加坡/人民幣
|5.3742
|-134.00
|1瑞郎/人民幣
|8.6953
|-309.00
|1加元/人民幣
|4.9877
|-132.00
|1人民幣/林吉特
|0.5786
|+44.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.7774
|+487.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4712
|+119.00
|1人民幣/韓元
|218.4500
|+55.00