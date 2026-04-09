27/03/2026 11:42

【ＡＩ】字節跳動Seedance2.0上線，內置嚴防侵權保護措施

《經濟通通訊社27日專訊》字節跳動旗下CapCut（剪映）3月26日在X平台宣布推出CapCut Video Studio，無需時間軸即可創建視頻，支持Dreamina Seedance 2.0音視頻模型。該模型將支持最長15秒的視頻片段，並提供6種不同的寬高比，使人們能夠在沒有參考圖像的情況下創建豐富、詳細的視頻內容。



目前，Dreamina Seedance 2.0已在CapCut應用、桌面和網頁端上線，覆蓋了非洲、南美洲、中東和東南亞，並即將將上線更多地區。



字節官方表示，Dreamina Seedance 2.0配備了嚴格的保護措施，以防止違反安全政策以及未經授權使用他人肖像或知識產權。這些措施包括對用戶帳戶的某些功能進行限制，例如從包含真實人臉的圖像或視頻中製作視頻的能力；通過主動監控、應用內舉報以及與創作者和權利人的直接合作，阻止未經授權生成知識產權的高級技術；推出一種高級「隱形水印」技術，幫助識別使用該模型製作的內容，並在必要時採取行動。(wn)

