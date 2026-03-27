27/03/2026 09:52

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▷ 同期營業收入20.84萬億元，同比增5.3%

▷ 國有控股企業利潤增5.3%，私企增37.2% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，2026年1-2月全國規模以上工業企業實現利潤總額10245.6億元(人民幣．下同)，同比增長15.2%。1-2月規模以上工業企業實現營業收入20.84萬億元，同比增長5.3%；營業收入利潤率為4.92%，同比上升0.43個百分點。1-2月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額3665.6億元，同比增長5.3%；股份制企業實現利潤總額8032.9億元，增長22.1%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額2167.5億元，下降3.8%；私營企業實現利潤總額2844.5億元，增長37.2%。國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀數據稱，1-2月份，各地區各部門加緊實施更加積極有為的宏觀政策，著力發揮存量政策和增量政策的集成效應，規模以上工業企業利潤增長加快，多數行業利潤回升，裝備製造業和高技術製造業利潤快速增長，工業企業效益狀況呈現持續恢復態勢。*營業收入增長明顯改善，多數行業利潤實現增長*1-2月份，全國規模以上工業企業利潤同比增長15.2%，增速較上年全年加快14.6個百分點。從營業收入扣減營業成本計算的毛利潤角度看，1-2月份規模以上工業企業毛利潤同比增長6.9%，上年全年為持平，有力支撐規模以上工業企業利潤較快增長。從三大門類看，1-2月份，製造業增長18.9%，較上年全年加快13.9個百分點；採礦業增長9.9%，上年全年為下降26.2%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長3.7%。受生產加快、產品價格回暖等因素共同拉動，1-2月份，規模以上工業企業營業收入同比增長5.3%，較上年全年加快4.2個百分點，營業收入增長明顯改善，為企業盈利恢復創造有利條件。多數行業利潤實現增長，超六成行業回升。1-2月份，在41個工業大類行業中，有24個行業利潤同比增長，增長面為58.5%；26個行業利潤增長較上年全年加快或降幅收窄、由降轉增，回升面超過六成。*裝備製造業利潤增23.5%，「壓艙石」作用明顯*1-2月份，規模以上裝備製造業營業收入同比增長8.9%，高於全部規模以上工業企業3.6個百分點。營業收入快速增長，帶動規模以上裝備製造業利潤同比增長23.5%，較上年全年加快15.8個百分點；規模以上裝備製造業利潤佔全部規模以上工業企業比重達30.4%，同比提高2.0個百分點，利潤結構持續優化。從行業看，裝備製造業的8個行業中有5個行業利潤實現增長，其中，電子、鐵路船舶航空航天、電氣機械行業利潤增長較快，同比分別增長203.5%、11.4%、6.2%。*高技術製造業引領作用強，智能化產品製造向好*1-2月份，規模以上高技術製造業利潤同比增長58.7%，較上年全年加快45.4個百分點；拉動全部規模以上工業企業利潤增長7.9個百分點，拉動作用較上年全年增強5.5個百分點。從行業看，智能化產品製造發展向好，智能無人飛行器製造、智能車載設備製造、其他智能消費設備製造行業利潤分別增長59.3%、50.0%、31.3%；半導體產業快速發展帶動鏈條行業利潤增長較快，半導體分立器件製造、光電子器件製造、電子電路製造行業利潤分別增長130.5%、56.1%、19.5%。(ry)