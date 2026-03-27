27/03/2026 14:37

【數據解讀】彭博：利潤大增預示企業盈利或在再通脹推動下持續復甦

《經濟通通訊社27日專訊》據《彭博經濟研究》分析，2026年前兩個月工業企業利潤增長加快是個積極跡象，預示企業盈利有望連續第二年復甦。國內需求可能已經觸底，加碼整治價格無序競爭會推動溫和的通貨再膨脹--這兩點對企業盈利均構成利好。



《彭博》指，伊朗戰爭的影響可能具有兩面性。全球需求和消費者信心受到的衝擊可能會拖累中國製造業，但能源價格上漲會推高出廠價格。《彭博》已將2026年的生產者價格指數(PPI)漲幅預測，從戰爭爆發前的0.4%上調至0.8%，整體PPI讀數可能最早在3月轉為正值。



1-2月工業企業利潤同比增15.2%，增速較去年12月的5.3%和2025年全年的0.6%顯著加快。《彭博》之前預計增速為10.6%。為減少春節假期不固定帶來的干擾，前兩個月的工業企業利潤數據被合併發布。



至於利潤增長加快，受工業生產走強（部分受出口激增推動）、PPI通縮緩解以及有利基數效應的共同提振。(ry)