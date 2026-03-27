27/03/2026 15:59

【中東戰火】中遠海運2艘集裝箱船向波斯灣方向折返，暫未通過霍爾木茲海峽

《經濟通通訊社27日專訊》據《財新》報道，中遠海運集運旗下兩艘超大型集裝箱船今日上午穿越霍爾木茲海峽回國的行動暫未取得成功。船舶自動識別系統(AIS)信息顯示，原本滯留在霍爾木茲海峽西側波斯灣內的中遠海運集運兩艘2萬TEU(標準箱)型集裝箱船「中海印度洋」號和「中海北冰洋」號3月27日凌晨起航，開始穿越海峽回國的航程。當日中午，兩艘集裝箱已接近伊朗設置的霍爾木茲海峽「安全走廊」入口。



但隨後，兩艘集裝箱船掉頭返航，截至27日下午15時，兩艘船舶正駛回霍爾木茲海峽西側波斯灣內的錨地。「中海印度洋」號和「中海北冰洋」號在通過海峽時標注船舶為「CHINA OWNER」(中資所有)，穿越時主要裝載空集裝箱。這兩艘船原本計劃在3月中旬從波斯灣前往馬來西亞，但由於美以伊開戰，伊朗封鎖霍爾木茲海峽而滯留在波斯灣至今。(jq)