27/03/2026 09:38

【聚焦人幣】人民幣中間價創近三周低，即期開市跌109點子報6.9150

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.9141，較上個交易日跌85點子，兩連跌，創3月9日以來近三周新低，較市場預測偏弱約50點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開109點子，報6.9150，上個交易日即期匯率收盤報6.9041。



美國和伊朗巨大的分歧使得市場對衝突降溫的預期逐漸下降，美元隔夜震盪反彈。市場人士稱，美伊之間的分歧仍巨大，短期取得共識的可能性較小，高油價續助升美元多頭人氣，人民幣短期延續承壓走勢，但調整幅度料有限。



銀河證券最新觀點稱，輸入性通脹對中國的壓力相對有限，中國人行將維持支持性貨幣政策立場，保持流動性充裕。對於人民幣匯率，全年仍然維持溫和升值的趨勢，短期中美利差的擴張和二季度的季節性因素將減緩升值的速率，三季度之後有望重回趨勢性升值通道。(jq)