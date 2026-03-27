27/03/2026 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收跌64點子，三連跌報6.9105，創近三周低

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9105，較上個交易日4時30分收盤價跌64點子，三連跌，創3月9日以來近三周新低，全日在6.9090至6.9163之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升9點子，報6.9190。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9141，較上個交易日跌85點子，兩連跌，創3月9日以來近三周新低，較市場預測偏弱約50點。



市場人士表示，市場對美伊緊張局勢可能維持高油價擔憂加劇，美元指數仍在100關口附近交投，人民幣匯率短期料續承壓，不過中期仍具較強韌性。



花旗最新觀點認為，受地緣衝突，高油價等不確定因素影響，中國人行或重新聚焦匯率穩定。如果外部不確定持續，中國人行可能將中間價穩定在6.90附近。預計三個月內人民幣將在6.90附近運行，6-12個月內有望升至6.80附近。



建行金融市場部認為，進入4月，人民幣匯率或受企業分紅購匯以及居民用匯需求增加的季節性因素影響，表現可能偏弱；不過隨著企業套保比例上升、人民幣在跨境結算中的佔比提高，人民幣匯率的季節性特徵有所減弱。(jq)