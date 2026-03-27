27/03/2026 17:25

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▷ 外匯局將保持人民幣匯率彈性維護市場運行

▷ 外匯局加強跨境資金監測與非法金融活動打擊 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社27日專訊》國家外匯局發布2025年中國國際收支報告。展望2026年，國際收支有條件保持基本平衡。從金融帳戶看，一方面，對外投資將保持有序增長。境內企業將繼續開展全球多元化布局，推動合作領域、模式、業態創新，對外直接投資預計保持健康、平穩、有序發展。中國將繼續拓寬對外證券投資渠道、優化投資服務，境內主體將繼續購買境外股票和債券，開展多元化資產配置。*料今年境外來華直接投資保持淨流入*另一方面，境外來華投資有望回升向好。中國因地制宜發展新質生產力，培育壯大新興產業、未來產業，推進科技創新與產業創新深度融合，中國市場空間廣闊、發展潛力大，將持續吸引外資投資中國。同時，中國不斷擴大高水平對外開放，積極拓展區域經貿合作，全面落實外資企業國民待遇，有序擴大金融市場開放，深化金融市場互聯互通，持續提升外資投資境內證券市場便利度，為外資投資中國創造良好環境。預計境外來華直接投資保持淨流入，外資增持人民幣資產意願逐步提升。*保持人民幣匯率彈性，維護外匯市場平穩運行*報告稱，下一階段，更好應對新形勢下的外部衝擊挑戰，切實維護國際收支平衡。加強對形勢變化的敏銳把握，樹立底線思維，完善跨境資金流動監測預警。保持人民幣匯率彈性，更好發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能。完善外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理框架，進一步健全預期管理機制，必要時強化宏觀審慎管理，維護外匯市場平穩運行。同時，完善外匯領域事中事後監管，通過科技賦能提升非現場監管能力，加強異常渠道和線索分析，依法嚴厲打擊非法跨境金融活動。持續完善外匯儲備經營管理，全力保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值。(jq)