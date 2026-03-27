27/03/2026 09:22

【中東戰火】歐洲央行行長拉加德：市場對伊朗局勢可能過於樂觀

《經濟通通訊社27日專訊》根據《經濟學人》的一篇採訪，歐洲央行行長拉加德警告，在評估中東衝突的影響時不可掉以輕心。



拉加德引述能源基礎設施遭到破壞的現狀，表示：「我們正面臨一場真正的衝擊，可能超出我們目前的想象。」



在被問及金融市場的反應時，她說：「或許他們過度樂觀，而且執著地認為事情會朝積極方向發展，我們能在相對較短的時間內恢復正常。」她表示：「技術專家告訴我們，產能、開採、煉油和分配方面情況並非如此，因為已經有太多設施遭到損毀，根本不可能在幾個月內恢復。」



拉加德周三（25日）表示，如果當前的能源成本飆升有引發更廣泛通脹的風險，歐洲央行將迅速果斷行動，但目前仍在評估衝突造成的衝擊。(rc)